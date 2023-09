Joao Félix elárulta, miért hagyta ott az Atlético Madridot!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Úgy tűnik, Joao Félix ismét virágzik. A 24 esztendős támadó-középpályás 2019 nyarán nagy reményekkel igazolt a Benficától az Atlético Madridhoz, de azt a hatékonyságot és formát nem tudta megközelíteni, mint utolsó portugáliai szezonjában.

A 32-szeres válogatott futballista az elmúlt tavaszt a Chelsea-nél töltötte kölcsönben, ahol szintén akadozott a játéka, most viszont úgy tűnik, Barcelonában otthonra lelt.

Eddigi három tétmeccsén három gól és egy gólpassz a mérlege, ráadásul mindezt 142 játékperc alatt érte el, azaz alig több, mint 35 percenként közreműködője egy gólnak.

"Őszintén szólva nem számítottam ilyen jó kezdésre. Hittem, és most is hiszem, hogy ez az ideális hely számomra, de az igazság az, hogy a dolgok nagyon-nagyon jól mennek most, erre nem számítottam. Remélem így és marad végig. Xavi az első naptól kezdve azt mondta nekem, hogy játsszak, élvezzem a futballt és adjak bele mindent. Természetesen taktikai utasítások is vannak, de arra törekszem, hogy élvezzem a focit" - mondta Joao Félix a Mundo Deportivónak, majd szó esett a nyári váltásról is.



"Jelentős összegről mondtam le a fizetésemből, de váltanom kellett, olyan helyre kellett igazolnom, ahol játszani tudok. Nem ment jól az Atléticóban, nem tudtam alkalmazkodni a klub és az edző filozófiájához, de mindig igyekeztem, minden tőlem telhetőt megtettem" - ecsetelte a Barcelona játékosa.

És hogy mit hozhat a jövő?

"Attól függ, mit hoz a szezon. A Barcelona az, akinek tárgyalnia kell az Atlétivel, és aztán utóbbin múlik, hogy megkönnyítik-e a helyzetet vagy sem. De ezek üzleti dolgok, amibe én nem szólok bele. Teszem a dolgomat a pályán, igyekszem mindent megtenni, hogy a végén le akarjanak szerződtetni" - válaszolt a támadó-középpályás.