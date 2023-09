Joao Cancelo: Kockázatot vállaltam azzal, hogy Barcelonába igazoltam

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Joao Cancelo nyilatkozott a Mundo Deportivonak.

Joao Cancelo tavaly meglepő módon télen csapatot váltott és a Bayern München játékosa lett. Kölcsönszerződése lejártával a bajorok nem ragaszkodtak a szolgálataihoz, ahogy a Manchester City sem, így került Barcelonába. Most erről nyilatkozott a hátvéd.



Kockázatos volt a Barcelonába igazolásom, de az egész életem erről szólt. Mindig is szerettem ilyen döntéseket hozni. Számomra nem kérdés, hogy jelenleg ez a világ legjobb csapata, és bár nem volt kockázatmentes az átigazolásom, ha a Barca hív, akkor nem mondasz nemet.



A portugál beszélt a Manchester Cityről is:



Hálával tartozom mindenkinek a Manchester City-nél, karrierem eddigi legszebb éveit töltöttem ott. Azzal, hogy a FIFA álomcsapatába bekerültem, egy álmom vállt valóra. A Manchester City egy igazi csapat a játékosokon át, am stábon keresztül Pepig. Azt gondolom ez látszik az eredményiken.