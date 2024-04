Jó híreket kaptak a Bayern-szurkolók a Real Madrid elleni mérkőzés előtt

Négy játékos is újra edzett.

Négy alapemberrel erősödött a bajor gárda.

Fabrizio Romano értesülései szerint Jamal Musiala, Serge Gnabry, Konrad Laimer és Leroy Sané is újra a társakkal edzett a Bayern München legutóbbi edzésén. Gnabry az Arsenal elleni első, Sané és Musiala a második meccsen sérült meg, míg Laimert a Frankfurt ellen, a 28. percben kellett lecserélni.



Thomas Tuchel nem csak, hogy nagyon örül a visszatérőknek, de mondhatni egy fogadási tippel is szolgált a hallgatóságnak:



"Serge Gnabry gólt fog lői a Real Madrid ellen holnap. Egészen biztos vagyok benne. Azt még nem tudom hogyan, de be fog találni!"