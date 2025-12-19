A legutóbbi fordulóban visszatért hosszú sérüléséből Gabriel Jesus, aki elülső keresztszalag-szakadás miatt kényszerült az oldalvonalon túlra még a tavalyi szezon telén. A brazil támadó a sok érdeklődő ellenére világossá tette, hogy igyekszik megharcolni a helyéért az Arsenalnál, és nem gondolkodik a távozáson.

Azzal, hogy Jesus csereként már kapott kilenc percet a Wolves ellen, beindultak a találgatások a jövőjét illetően, tekintve, hogy közel egy éve nem lépett pályára az Ágyúsok felnőttcsapatában. Most azonban tiszta vizet öntött a pohárba a Manchester City egykori játékosa.

"Úgy érzem, hogy még sok befejezetlen munka vár rám az Arsenalnál, nem szeretnék távozni. kezdte Jesus a The Players' Tribune-nak. - Többen kérdezték, »Miért nem igazolsz Szaúdi-Arábiába?« vagy »Miért nem mész haza Brazíliába?« Egy nap mindennél jobban szeretném, hogy ismét a Palmeiras játékosa lehessek, de ennek nem most van itt az ideje" - utalt nevelőegyüttesére Jesus.

A 2022 nyarán szerződtetett center azt is elmondta, nem csak egyéni célok vezérelték, amikor aláírt az Ágyúsokhoz.

"Amikor idejöttem, nemcsak az lebegett a szemem előtt, hogy gólokat rúgjak, hanem hogy kupákat nyerjek. Amikor pedig a Premier League-be igazoltam, az volt az emberek reakciója, hogy én biztosan egy vérbeli góllövő vagyok. Valójában egészen másképp látom magamat" - vélekedett Jesus.

Eddig 98 mérkőzésen lépett pályára az észak-londoniak színeiben, ezeken 26 gólt és 20 gólpasszt jegyzett.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.