Jesse Lingard gólörömével üzent Ronaldónak

Az Anglia─Andorra Vb-selejtező mérkőzés nem csak a hazaiak gálájáról szólt.

Anglia magabiztos játékkal, 4─0-ra legyőzte Andorrát a ma esti Vb-selejtezőn. A találkozó hőse egyértelműen az angol válogatott keretébe visszakerülő Jesse Lingard volt. A középpályás nem került be az EB-re utazó keretbe, azonban a sok sérült, és hiányzó miatt most mégis számított rá Gareth Southgate szövetségi kapitány. A játékos meg is hálálta a bizalmat, két gólt lőtt, és egy gólpasszt is kiosztott.

Azonban hiába játszott jól, a Manchester Unitedbe 12 év után visszatérő Cristiano Ronaldo érkezésével Lingard helye veszélybe került klubcsapatában, és semmi garancia nincs rá, hogy az angol elegendő játék lehetőséghez fog jutni a vörös ördögöknél. Lingard eligazolhatott volna a nyáron, a West Ham United tárt karokkal várta volna, azonban a transzfer végül nem jött létre. De támadó nem tört meg, sőt! Élvezi a játékot, és készen áll a kezdő tizenegyért vívott harcra, ezt is bizonyítja a mérkőzésen bemutatott gólöröme, ami Cristano Ronaldo ikonikus ünneplésére hajaz:

