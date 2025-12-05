Jelentős fizetésemelést szeretne a Bayern München alapembere

2023-as leigazolása óta folyamatosan alapember a Bayern Münchennél Konrad Laimer, aki éppen ezért fizetésemelést szeretne. A Bild információi szerint a német játékos tisztában van a bajoroknál betöltött kulcsszerepével, ráadásul azt is tudja, hogy lehet, ez az utolsó esélye arra pályafutása során, hogy egy még jövedelmezőbb szerződést kössön.

A 28 éves sokoldalú játékos jelenleg évenként kilencmillió eurót tesz zsebre, a német portál szerint azonban ehelyett az együttes sztárjátékosaival egyenértékű fizetéssel lenne elégedett. Erre nyitott is a Bayern vezetősége, amely néhány héttel ezelőtt már megkezdte a tárgyalásokat Laimerrel és a képviselőjével - értesült a Bild.

Ezt támaszták alá a müncheniek sportigazgatójának, Christoph Freundnak a szavai, aki a Sky-nak nyilatkozott arról, hogy örülne, ha még egy darabig láthatnák őt a csapatban.

"Nagyon meg vagyunk vele elégedve. Remek lenne, ha Konny (Laimer - a szerk.) még sokáig a Bayern München szerepelhetne."

Ebben a szezonban már 21 tétmérkőzésen jutott szóhoz Vincent Kompany csapatában, ezeken egy góllal és hat gólpasszal járult hozzá a bajorok szinte hibátlan szezonkezdetéhez.

