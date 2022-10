Játékosait szidta a kiesés után a Fehérvár új edzője

Nem sikerült jól Huszti Szabolcs debütálása.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Puskás Akadémia 1-0-ra legyőzte a MOL Fehérvárt a Magyar Kupa szerda esti mérkőzésén és bejutott a legjobb 16 közé a kupasorozatban. A héten kinevezett Huszti Szabolcs tehát vereséggel debütált a fehérvári kispadon, és az új edző nem volt elragadtatva csapata játékával.

A fiatal edző bár látott biztató jeleket, több játékosa hozzáállásával sem volt elégedett. Huszti elárulta, hogy a jövőben azokat a labdarúgókat fogja keresni, akik hajlandóak a klubért küzdeni:

"Nagyon csalódott vagyok az eredményt illetően, sajnos egy-két ember nem úgy áll hozzá a csapathoz, ahogy kellene. Szeretném azokat az embereket megtalálni, akik élnek-halnak a Vidiért. Azokat fogom játszatni, akik a klubért küzdenek, még akkor is, ha esetleg papíron kevesebb kvalitással rendelkeznek. Természetesen voltak pozitív dolgok is, több helyzetünk volt, mint a PAFC-nak, de sajnos nem sikerült gólt szereznünk. Két nap nem sok mindenre elég, ezt tudtuk. Mindenki tiszta lappal indul nálam, de már tapasztaltam néhány dolgot az elmúlt napokban. Biztos, hogy lesznek változások a csapatban a Paks meccsen, amelynek a kezdéséig már csak egy regeneráló és egy meccs előtti edzése van a keretnek. Hogy pozitívumokat is említsek: Schön Szabival például elégedett voltam, először játszott kezdőként, jól megoldotta a feladatát, hasonló karaktereket keresek, mint ő."

"Azért jöttünk ma este Székesfehérvárra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. A legnehezebb ellenfelet kaptuk a kupában, nagy alázattal érkeztünk a mérkőzésre. Az volt a szándékom, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, a játékosok érezzék a bizalmat, hogy egy ilyen nehéz mérkőzésen is számítok rájuk. A mérkőzés nagy részében elégedett voltam a mutatott játékkal, sikerült ellenfelünket már a saját tizenhatosa előtt letámadnunk, sokszor szereztünk magasan labdát, ahogy azt kértem a játékosaimtól. Az utolsó 15-20 perccel voltam csupán elégedetlen - ezért is cseréltem le Colley-t -, ekkor sokszor behúzódtunk a kapunk elé, ezt pedig a Vidi igyekezett kihasználni, de kapusunk jól védett és a védősorunk is stabil volt. A sikernek örülünk, de szerények maradunk, hétvégén pedig egy újabb nehéz meccs vár ránk az FTC ellen" - jegyezte meg Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője.

Mol Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért

Mol Fehérvár-Puskás Akadémia 0-1 (Puljic 24.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Mol Fehérvár-Paks bajnokin a hazaiak győzelme 1.90, a döntetlen 3.90, a vendégsiker 3.75-szörös szorzóval fogadható. (x)