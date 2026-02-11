Forradalmi változás Japánban: nincs többé döntetlen!

A japán labdarúgó-bajnokság, a J1 League történetének 100. idényében forradalmi változtatást vezetett be: a döntetlennel záruló mérkőzések után büntetőpárbajt rendeznek. Az új rendszer már a múlt hétvégi, szezonnyitó fordulóban élesben debütált.

Az új szabály szerint a büntetőpárbaj győztese két pontot kap, míg a vesztes csapat egy ponttal gazdagodik. Ennek köszönhetően egy mérkőzésből a csapatok három, két, egy vagy nulla pontot szerezhetnek, ami a hagyományos hárompontos rendszerhez képest jelentősen növeli a bajnoki verseny izgalmát.

A kezdeményezést a Liga azzal indokolta, hogy szeretné fokozni a mérkőzések látványosságát és csökkenteni a döntetlenek számát. Az első fordulóban a tíz mérkőzésből négy végződött döntetlennel, így a büntetőpárbajok döntöttek a pontokról.

A J1 League újítása érdekes kísérletnek ígérkezik, amely akár példát is mutathat más bajnokságok számára. Ennek kapcsán akár mondhatnánk, hogy a magyar futball jelentősen megelőzte a korát, az 1988/89-es idényben ugyanis az NB I-ben ugyanígy döntöttek a pontokról döntetlen esetén. Igaz, az akkori döntés hátterében nem a nézők szórakoztatása, hanem a bundabotrányok miatt megszaporodott döntetlenek számának a csökkentése állt.