Januárban dőlhet el Pogba sorsa

Ha nem kap megfelelő ajánlatot, akkor Paul Pogba távozik a Manchester Unitedtől, ám nem most, amikor még pénzt is kapna érte a klub, hanem majd egy év múlva, amikor ingyen elmehet – állítja Dean Jones átigazolási specialista.

A United továbbra is nyitott egy új megállapodásra, még akkor is, ha az elmúlt időszakban nem történt előrelépés az ügyben. A szakértő viszont úgy látja, hogy Pogba nem az Old Traffordról vonul majd vissza. A középpályás továbbra is a Real Madridról álmodik, ám ha hosszabbítana a MU-val, vagy esetleg elmenne a PSG-be, akkor erről lényegében lemondhatna.

Pogba márciusban lesz 29 éves és tudja, hogy kulcsfontosságú szerződés előtt áll, mivel ez lehet a legjövedelmezőbb és könnyen lehet, hogy legutolsó szerződése.

A döntést januárig is elodázhatják a felek. Addigra kiderül, hogy a Jadon Sancho-val és Raphael Varane-nal megerősített együttes milyen erőt képvisel Angliában és Európában.

A jövő év első napjától Pogba elvileg mindenkivel tárgyalhat, akár előszerződést is aláírhat. Ez a forgatókönyv Mino Raiola játékosügynöknek is jobban megfelelne, mert ekkor még valamennyivel többet kapna ő is a transzferért.

Ha a PSG komolyan gondolja az átigazolást, akkor hamarosan ajánlatot kell tennie, mert a Real Madrid és a Juventus (is) kivár, nem kapkod. Reméli, hogy ingyen jut hozzá Pogbához egy év múlva.

