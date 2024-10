Jansen: a Tottenham ismert a támadó futballjáról

Sajtótájékoztatót tartott a két edző.

Pascal Jansen vezetőedző szerint a Ferencváros nagy nyomás alatt lehet a labdarúgó Európa-liga második fordulójában, mert csütörtöki riválisa, a Tottenham Hotspur ismert a támadó futballjáról.

"Az eddigi legerősebb ellenfelünk következik, de ettől még nem változott a felkészülésünk. Mint mindig, úgy most is kielemeztük az ellenfelet és a gyengeségeit akarjuk kihasználni. Ez most sincs másként, találtunk ilyet a Tottenhamnél is, de persze nehezebb lesz kihasználni" - fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón a holland szakember, aki elárulta, az MTK Budapest elleni mérkőzésen fejsérülést szenvedett Cebrail Makreckis újra a keretben van és bevethető.

A nyáron kinevezett tréner kifejtette, nagy különbség van a hazai és nemzetközi meccsek között, utóbbiakhoz szintet kell lépni, fontos a helyzetek kihasználása. Megjegyezte, a Tottenham még nagyobb szintlépést igényel a játékosaitól.

"Jól ismerem az ellenfelet, mert elég intenzíven követem a Premier League-et. Sokféleképpen lehet játszani a Tottenham ellen, de a legfontosabb, hogy saját játékstílusunkhoz hűek maradjunk, és közben ne legyünk naívak sem, mert a Spurs ismert a támadó jellegű futballjáról, így nagy nyomás lesz rajtunk, amikor nincs nálunk a labda" - mondta a Londonban született tréner, aki bevallása szerint szimpatizál a brit futballal, így a Tottenhammel is, ezért különleges mérkőzés lesz a számára a csütörtöki.

Jansen úgy vélte, az eddigi nemzetközi meccseken nem a magabiztossággal volt baj, többnyire jól megállták a helyüket, inkább a koncentráció nem volt a helyén a kapott góloknál és a kihagyott helyzeteknél, ezt pedig az európai kupasorozatokban tízből nyolcszor megbüntetik.

"A Premier League talán a legnívósabb bajnokság. Bármelyik csapatot kiválasztjuk onnan, bárkinek a világon nagyon komoly ellenfele tud lenni. Még a tabellán hátul lévő csapatok is olyan minőséget képviselnek, amellyel bármely bajnokságban megállnák a helyüket, vagy akár élmezőnyhöz tartoznának" - mondta Dibusz Dénes.

"Az elmúlt években átalakult a futball, egyre több olyan csapat van a szigetországban, amely nem csak beadásokkal és előreívelésekkel operál. A Tottenham is ilyen. Nem a brit stílust, hanem a modern futballt képviseli, úgyhogy nem lesz a megszokottnál több beívelés".

A magyar válogatott kapusa elárulta, mindegyik játékos nagyon várja ezt a mérkőzést a sorsolás pillanatától, mert a hazai találkozókat tekintve a legnevesebb, legnívósabb ellenfél következik. Úgy vélte, ez motivációt és tettrekészséget jelent az öltözőben, mert szeretnék megmutatni, hogy fel tudják venni a versenyt ilyen ellenféllel is.

"Nehéz belőni, a Tottenham hova helyezhető az elmúlt évek ellenfeleihez képest. Játszhatna a Bajnokok Ligájában is, sőt, jó esélye lenne, hogy ott is továbbjutó helyen végezzen. Az Európa-ligában pedig az egyik olyan együttes, amelyik esélyes lehet a végső győzelemre" - mondta az MTI érdeklődésére az angol riválisról Dibusz, aki a Barcelonához, a Juventushoz, a Bayer Leverkusenhez és talán a Celtic Glasgowhoz hasonlította a Tottenham erejét.

A Ferencvárosnál zajló csapatépítésről úgy vélekedett, Jansen a korábbitól merőben eltérő elképzelést hozott, ezért időt kell adni a játékosoknak, mert talán emiatt megy nehezebben az átállás.

Hozzátette, az út első harmadánál tarthatnak, de ami pozitívum, hogy az eredményekre nem lehet panasz, mivel a bajnokságot pontveszteség nélkül vezetik. Ennek ellenére érzik, hogy "játékban több kell".

Az angol csapat sajtótájékoztatóján szinte kizárólag az angol válogatott csütörtöki kerethirdetéséről és a Tottenham válogatott játékosairól esett szó.

"Hálás és szerencsés vagyok, hogy három évet együtt dolgozhattam Puskás Ferenccel. Amellett hogy kiváló futballista, még kiválóbb ember volt, akire felnézhettem. Még most is hihetetlen, hogy a futball egyik legnagyobb alakjával dolgozhattam Ausztráliában. Biztosan szerepe volt abban, hogy milyen edzővé váltam" - fogalmazott az egyetlen magyar vonatkozású kérdésre Ange Postecoglou vezetőedző, aki szerint kihívás lesz a Ferencváros elleni mérkőzés, mint minden idegenbeli összecsapás. Szerinte a stadion és az atmoszféra is remek lesz.

A támadó középpályás James Maddison elsősorban azt emelte ki, hogy a szerinte "zseniálisan tehetséges" csatár, Brennan Johnson sorozatban négy meccsen betalált az ellenfelek kapujába.

A mérkőzést az M4 Sport, az m4sport.hu, valamint a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben, ingyen, regisztráció nélkül közvetíti.