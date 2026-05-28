Jamie Vardy nem követi csapatát a Serie B-be, visszatérhet Angliába?

Vardy ingyen távozik a Cremonesétől, amelyet hiába segített 29 bajnoki mérkőzésen hét góllal, ez kevés volt a bennmaradáshoz. Az tehát biztos, hogy a Leicester Cityvel 2015-16-ban angol bajnoki címet nyerő támadó nem marad a Serie B-ben, ahogyan az sem kérdés, hogy szeretné még folytatni a pályafutását.

A Calciomercato szerint benne lehet a pakliban, hogy Nagy-Britanniában talál magának klubot, akár Angliában, akár Skócia egyik patinás csapatánál, a Rangersnél vagy a Celticnél.

A portál emellett kiemeli, hogy igazán romantikus átigazolás lenne, ha 26-szoros angol válogatott center gyermekkori kedvenc együttesénél, a Sheffield Wednesday színeiben akasztaná szögre a stoplist.

Sőt mit több a Premier League-be szintén lehet számára visszaút, mivel angol kiadásunk szerint várhatóan több angol élvonalbeli csapat is megkeresheti majd az ügynökét.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.