Udinese Calcio v US Cremonese - Serie A
Bózsik Tamás

Jamie Vardy nem követi csapatát a Serie B-be, visszatérhet Angliába?

A rutinos angol támadónak lejárt a Cremonesével kötött szerződése a szezon végén, így távozik az olasz együttestől. Ennek kapcsán megindultak a találgatások, hogy vajon hol folytatja Jamie Vardy?

Vardy ingyen távozik a Cremonesétől, amelyet hiába segített 29 bajnoki mérkőzésen hét góllal, ez kevés volt a bennmaradáshoz. Az tehát biztos, hogy a Leicester Cityvel 2015-16-ban angol bajnoki címet nyerő támadó nem marad a Serie B-ben, ahogyan az sem kérdés, hogy szeretné még folytatni a pályafutását. 

A Calciomercato szerint benne lehet a pakliban, hogy Nagy-Britanniában talál magának klubot, akár Angliában, akár Skócia egyik patinás csapatánál, a Rangersnél vagy a Celticnél. 

A portál emellett kiemeli, hogy igazán romantikus átigazolás lenne, ha 26-szoros angol válogatott center gyermekkori kedvenc együttesénél, a Sheffield Wednesday színeiben akasztaná szögre a stoplist. 

Sőt mit több a Premier League-be szintén lehet számára visszaút, mivel angol kiadásunk szerint várhatóan több angol élvonalbeli csapat is megkeresheti majd az ügynökét. 

