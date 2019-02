"Jamesnek jót tenne Ronaldo társasága"

A kolumbiai akár hamarosan együtt is játszhat a portugállal.

Szinte minden héten felröppen egy-egy hír James Rodriguez jövőjével kapcsolatban.

A kolumbiai focista jelenleg a Real Madrid játékosa, és kölcsönben játszik az idény végéig a Bayern Münchnben.

Szóba jött már annak a lehetősége, hogy a Bayern megvásárolja, vagy visszatér a Realhoz, vagy vinné az Arsenal is, vagy a nyártól akár a Juventus együttesébe is folytathatná. Most ezzel kapcsolatban szólalt meg édesapja, Wilson Rodriguez a Bild Sportnak.

- Szerencsére számos lehetősége és ajánlata van a fiamnak. Ha nekem kellene döntenem, akkor én a helyében az olasz pontvadászsatban, a Juvéban folytatnám. Jó kapcsolatban, sőt, barátságban van Cristiano Ronaldóval. Szerintem nagyon jót tenne neki, ha újra egy csapatban játszhatna Cristianóval.

Persze a helyzetről korábban maga a játékos is nyilatkozott.

- Egyelőre a Bayern játékosa vagyok és a bajoroknál focizom. Olyan a viszonyom a vezetőedzőnkkel, mint egy játékosnak a szakvezetőjével: teljesen kiegyensúlyozott, mind a ketten profik vagyunk és profikhoz méltóan állunk a dolgokhoz.

Nem mondható, hogy kimagasló idényt futna a Bayernben a kolumbiai, hiszen mindösszesen csak 14 meccsen lépett pályára és 3 találatig jutott, ráadásul a bajorok komoly lemaradásban vannak a Dortmund mögött a Bundesligában.

