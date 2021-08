James Rodríguezt már egyáltalán nem érdekli az Everton

A kolumbiai Twitchel, COD-al játszik, és már azt sem tudja, ki ellen játszik a csapata.

James Rodríguez mostanában nagyon aktív Twitchen, ezt használták ki a szurkolók, és jövőjéről kérdezgették a sztárt:

„Hétvégén nem játszom" – kezdte James. „Azt sem tudom, hogy az Everton kivel játszik. El tudnád mondani, kérlek? Szerintem idegenben játszunk. Ah igen, a Leeds ellen. Nehéz meccs lesz, Marcelo Bielsa ellen mindig kemény meccseket szoktunk játszani, de remélem nyerni fogunk."

Úgy tűnik, hogy Rodríguez-t sem érdekli már igazán az Everton, ennek pedig a fő oka az lehet, hogy a csapat új vezetőedzője, Rafa Benítez nem számol a játékossal, és eladólistára rakta a középpályást, aki megfelelő ajánlat esetén szabadon távozhat. A kolumbiai 2020 nyarán Carlo Ancelotti külön kérésére érkezett a liverpooli kékekhez, ahol alapembernek számított az előző szezonban, azonban az edző váltás kilátástalan helyzetet teremtett számára.

Benítez új játékosokat szeretne szerződtetni, azonban az Everton lehetőségei erősen korlátozottak. Jól mutatja a kékek erőforrásait, hogy több játékost is ingyen igazoltak az előző nyári átigazolási időszakban, többek között Rodriguezt is. Azonban hiába érkezett ingyen a kolumbiai játékmester, hatalmas fizetése van, a Daily Mail szerint a játékos akár 220 ezer fontot is haza vihet egy héten, amivel a csapat legjobban kereső játékosa. Beníteznek fel kellett tennie magában a kérdést, hogy Rodriguezre van szüksége, vagy inkább a fizetését a csapat vérfrissítésére használja fel. És úgy néz ki a spanyol edző az utóbbit választotta.

Benítez azonban figyelmeztette a sajtót, hogy a kolumbiai egyelőre még a liverpooliak játékosa:

„Amit korábban mondtam, azt tudom megismételni. Megértem, hogy az emberek mindent tudni akarnak. De a jelenlegi helyzetben ő még a csapat tagja - augusztus 31-ig. A múlt héten sem volt még játékra alkalmas állapotban, és ezen a héten sem fog még pályára lépni. De remélhetően a következő héten már jobban lesz, és tud majd edzeni és meglátjuk, mit hoz még számára az átigazolási piac."

A szakember kitért a csapat anyagi helyzetére is:

„Nagyon egyszerű a helyzet. A pénzügyi fair play szabályok mindenkinek vonatkoznak, és ezeket a szabályokat be kell tartanunk. Ehhez kell igazítanunk stratégiánkat, és ha meg tudunk szabadulni játékosoktól, akkor abban az esetben tudunk majd igazolni újakat. Kreatívnak kell lennünk, és meg kell találnunk a számunkra legmegfelelőbb megoldásokat.”

Komoly érv továbbá a kolumbiai távozása mellett, hogy erősen sérülékeny, 15 PL mérkőzést kellett kihagynia az előző idényben. Sőt, ha ez nem lenne elég, a 25 lejátszott angol bajnokiján többször is előfordult, hogy úgy zárt egy mérkőzést, hogy egyetlen egy sprint sem szerepelt a neve mellett. Mikor Carlo Ancelottit kérdezték erről, az olasz edző elmondta, hogy nem azért hozta Rodriguezt Angliába, hogy védekezzen. Azonban Benítez filozófiájába a középpályás már nem illeszkedik annyira, mint Ancelottiéba.

