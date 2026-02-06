A kolumbiait a 2014-es brazíliai világbajnokságon ismerte meg a futballvilág, amikor negyeddöntőbe vezette hazája válogatottját, megszerezte a torna gólkirályi címét hat találattal és az Uruguay elleni nyolcaddöntő mérkőzésen végül Puskás-díjas gólt lőtt.

Olyannyira berobbant a köztudatba, hogy a már említett világbajnokság nyarán, 2014-ben a Real Madrid 75 millió eurót fizetett Rodríguezért az AS Monaconak. Az első szezonja nem is alakult rosszul, 29 bajnoki meccsen tizenhárom gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyzett, ám sérülései miatt a következő szezonokban egyre kevesebbet volt képes játszani a tehetséges támadó középpályás. Rodríguez megfordult többek között a Bayernben, az Evertonban vagy az Olimpiakoszban.

Legutóbb a mexikói elsőosztályú Leon csapatában futballozott a kolumbiai sztár, két szezon alatt 31 mérkőzésen lépett pályára, amiken öt gólt és nyolc gólpasszt szerzett, majd szerződéstbontott klubjával.

Azóta szabadonigazolható, és úgy tűnik, megtalálta új csapatát James: Fabrizio Romano szerint az egyesült államokbeli Minnesota United együtteséhez szerződik, legalábbis a szóbeli egyezség megvan a felek között.

