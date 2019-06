James Rodriguez a Napoli kívánságlistáján

Olaszországban köthet ki a kolumbiai.

Az már bizonyos, hogy James Rodriguez a következő idényben nem lesz a játékosa, de hogy hol folytatja pályafutását, az még nem dőlt el.

A kolumbiai játékos jelenleg a Copa Americán szerepel a válogatottal, amellyel tegnapi győzelmüknek köszönhetően már tovább is jutottak a csoportjukból.

Lehet, hogy a kolumbiai nemzeti tizenegy és James szereplése is sokat fog nyomni a latban, hogy végül a focista hova igazol a közeljövőben, mindenesetre most a első számú embere, Aurelio De Laurentiis is megszólalt vele kapcsolatban.

- James Rodriguez szerepel Carlo Ancelotti kívánságlistáján. A tehetségét és a képsségeit elismerem, de nem merném 100%-osan azt mondani, hogy feltétlenül szükségünk lenne rá.

Nekem azonban kötelességem, hogy az edzőmet segítsem, azaz ha ő szeretné leigazolni, akkor nekem partnernek kell lennem ebben.

Még akkor is, ha az ára elég borsos. Ha azonban nem tudjuk őt megszerezni, akkor van más kiszemeltünk is - nyilatkozta Laurentiis a Radio Kiss Kiss-nek.

Ez a kiszemelt pedig nem más lenne, mint a PSV Eindhoven játékosa, Hirving Lozano. A mexikói szélső középpályás pazar idényt futott Hollandiában, hiszen minden sorozatot tekintve 21 gólig és 12 gólpasszig jutott.

A cikk lejjebb folytatódik

De Laurentiis továbbá azt is elmondta az interjúban, hogy két barátságos meccset is fognak játszani a Barclonával, méghozzá augusztus 7-én Miamiban és augusztus 10-én Detroitban.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!