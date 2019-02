Jadon Sancho exkluzív: Gyermekkoromban Ronaldinho volt a példaképem

A Dortmund sztárja elismerte, hogy a korábbi AC Milan és Barcelona-sztár volt a kedvenc játékosa.

Jadon Sancho hirtelen nagyon fontos láncszeme lett a Borussia Dortmundnak, de a tinédzser elárulta a DAZN-nak és a Goal-nak, hogy gyermekkorában Ronaldinho volt a példaképe.

A 18 éves játékos 2017 nyarán igazolt a Manchester City-től a Dortmundhoz, ami nagyban hozzásegítette a fejlődéshez.

Az idei szezonban jó esélye van arra csapatával, hogy megnyerje a Bundesligát, a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, a BL-ben pedig a Tottenhammel találkozik a Borussia.

Sancho elismerte, hogy szeretné példaképe útját követni a siker felé vezető úton.

- Nem beszélhetek mindenki nevében, én csak magamról tudok nyilatkozni. Az én helyzetem az volt, hogy játszani akartam - mondta Sancho a DAZN-nak és a Goal-nak.

- Mindig is profi futballista akartam lenni, hogy az emberek azt mondják, "hűha", ahogy én is néztem Ronaldinhót és mondtam, "én is ilyen akarok lenni egy nap". Remélhetőleg egyszer én is olyan szinten leszek, és a játékosok majd felnéznek rám.

- A példaképem Ronaldinho volt. Az oka ennek pedig az, hogy könnyedén verte át ellenfeleit és olyan dolgokat csinált a pályán, amit senki akkoriban. Ezért volt ő a kedvencem.

