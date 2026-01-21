Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Lábtörés miatt dőlhet kútba a Manchester City sztárjának vb-álma

Jack Grealish jelenleg az Everton játékosaként szerepel kölcsönben.

Grealish végigjátszotta csapata Aston Villa elleni Premier League-mérkőzését a hétvégén, amelyet meg is nyert az Everton, de a támadó öröme nem maradt felhőtlen. 

A The Athletic információi szerint az egyik lábában fáradásos törést szenvedett, ami akár többhónapos kényszerpihenővel járhat. Ez pedig veszélybe is sodorhatja a támadó azon álmát, hogy ott legyen a 2026-os világbajnokságon az angol válogatottal. 

Bár, azóta, hogy Thomas Tuchel irányítja a Háromoroszlánosokat, még nem volt válogatott az Evertonban magára találó játékos, a német szakembernek tetszik a játéka. 

"Nincs kétség afelől, hogy nagy rajongója vagyok Trentnek és Jack Grealishnek. Nagy játékosok, nagy személyiségek" 

- nyilatkozta még augusztusban. 

Ami Shean Dyche csapatát illeti, az Afrikai Nemzetek Kupáját elhódító Iliman Ndiaye visszatérésével kevésbé fogja érzékenyen érinteni Grealish elvesztése a támadósorból. Ráadásul vele együtt Idrissa Gueye szintén újra bevethető lesz a pálya közepén.

