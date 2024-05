Izomláz Telkiben: Marco Rossi keményen megdolgoztatja az Eb-re készülő keretet!

A játékosok érzik a testükön az intenzitást.

Fogadj 20-szoros szorzóval a BL-döntőre és a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Intenzív edzésekkel kezdte a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságra - erről számolt be többek között Lang Ádám és Nagy Zsolt a Telkiben rendezett csütörtöki sajtótájékoztatón.

A cikk lejjebb folytatódik

Lang, az Omonia Nicosia 31 éves középső védője kiemelte, lehet érezni, hogy minden játékos motivált és felszabadult.

"Amikor pedig edzés van, a testemen is érzem, hogy azoknak olyan intenzitása van, amilyent elvár az ember. Mindenki megalkuvás nélkül végzi a munkát" - szögezte le.

A 67-szeres válogatott játékos március végén lábközépcsont-repedést szenvedett egy edzésen. Ezzel kapcsolatban azt mondta, jó állapotban van mentálisan és fizikálisan is.

"A lábam rendbe jött, teljes értékű edzésmunkát tudok végezni, mindenbe bele tudom vetni magam" - idézi Langot az MTI.

Beszélt arról is, hogy nem tesz különbséget a válogatott felkészülések között, örül annak, hogy egy évtizede itt lehet, annak pedig még jobban, hogy közben a magyar labdarúgás fejlődött, a közeg és a szakmai stáb tekintetében is előrelépés történt.

A válogatott hazai felkészüléséről azt mondta, ez elsősorban a szakmai stáb döntése volt, de nem is lett volna különösebb értelme az idény utáni pihenőt követően Ausztriába utazni, mert hamarosan úgyis elutazik a csapat Írországba, ráadásul nem is találhattak volna jobb körülményeket máshol, mivel Telkiben minden adott a felkészüléshez.

Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia ugyancsak 31 éves szélsője is kiemelte, hogy megterhelő edzésekkel kezdődött a felkészülés.

"Egy hét pihenő után belevágtunk keményen a munkába, érezhetően van izomláz is, de ez a normális szerintem" - mondta.

Örült annak, hogy csapatával végül a harmadik helyen zárták a bajnokságot, és annak is, hogy az idény során sikerült visszanyernie sérülése előtti formáját, és nagyon jó időszakon van túl.

A védőként és középpályásként is bevethető 18-szoros válogatott játékos is kiemelte, most az a legideálisabb, hogy a megszokott körülmények között készülhetnek.

A magyar válogatott jövő kedden 20.45-től Dublinban az írekkel, majd jövő szombaton 18 órától Debrecenben az izraeliekkel játszik felkészülési mérkőzést.

A két játékos egyetértett abban, hogy mindkét összecsapás kemény párharcnak ígérkezik. Lang úgy fogalmazott, hogy "saját elképzeléseinket kell megvalósítani, amit elsajátítottunk eddig, azt alkalmazni", Nagy szerint pedig a két összecsapás lehetőséget nyújt arra, hogy a csapat gyakorolja a taktikai elemeket, amelyeket az Európa-bajnokságon szeretne alkalmazni.

A válogatott június 10-én utazik Németországba, aztán 15-én kezdenek Kölnben a svájciakkal, majd június 19-én következik a házigazda németek elleni meccs Stuttgartban, ahol június 23-án a skótokkal találkozik a válogatott.