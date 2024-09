Itt van Ádám Martin válasza a kritikákra!

Az Instagramon röviden üzent a magyar válogatott labdarúgó.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Arról már mi is írtunk, hogy Ádám Martint igencsak kritizálják játéka miatt az Aszterasz Tripolisznál, most megjött a válasza is.

A cikk lejjebb folytatódik

Egy Gabby Douglas idézettel válaszolt a kritikákra Ádám Martin:

A kemény napok a legjobbak, mert ilyenkor születnek bajnokok.

- írta mindezt a közösségi médiában a magyar labdarúgó válogatott oszlopos tagja.