Ítéletidő Angliában: egy magyar légiós bajnokiját már törölték, a Liverpool figyelmeztetést adott ki!

Áramkimaradásokra és árvizekre számítanak.

Rendkívül erős és várhatóan nagy károkat okozó szeleket hoz a hétvégén a Darragh nevű vihar Nagy-Britanniában. A BBC beszámolója szerint a meteorológusok egész Walesre vörös riasztást adtak ki, ami a legmagasabb fokozatot jelenti, s potenciálisan életveszélyes időjárásra figyelmeztet.

A szél miatt péntek délutántól borostyánsárga figyelmeztetések vannak érvényben a szél miatt Észak-Írországban, a nyugati parton, és sárga figyelmeztetések az Egyesült Királyság többi részén. A széllökések valószínűleg meghaladják a 90 km/h sebességet, ami fennakadásokat okozhat a közösségi közlekedésben és áramkimaradásokat okozhat.

Az időjárás miatt az angol másodosztályban két bajnokit is elhalasztottak, az egyik a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth Oxford elleni találkozója, míg a másik a Cardiff-Watford összecsapás, Walesben ugyanis árvizekre is készülnek.

A Liverpool és az Everton eközben közös közleményt adott ki, amelyben figyelmeztetik a szombati, Merseyside-i derbire kilátogatni készülő drukkereket, hogy több időt hagyjanak a stadionba való eljutásra és fokozottan vigyázzanak magukra.

