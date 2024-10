Isten éltesse a 60 éves Marco van Bastent!

Hiába vonult vissza idejekorán, így is 3 aranylabdát zsebelt be a hollandok világklasszis csatára.

Sorozatos sérülései miatt nagyon korán, 28 évesen vonult vissza Marco van Basten, aki ma ünnepli hatvanadik születésnapját.

A holland legenda a válogatotton kívül az Ajaxban és a AC Milanban is szép karriert futott be. Háromszor nyert Aranylabdát, egyszer aranycipőt, 1988-ban Európa-bajnok és Eb-gólkirály lett – egyik legemlékezetesebb gólját is ekkor jegyezte:

Kétszeres BEK-győztes, háromszoros olasz és holland bajnok és mindezek mellett hat bajnoki idényben lett gólkirály.