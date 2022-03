Ismét téma Szoboszlai Dominik szerződtetése a Juventusnál!

Már korábban is szóba került a Juventusnál Szoboszlai Dominik szerződtetése, ám a magyar válogatott játékosa akkor a német Leipzig játékosa lett. A támadó jól is indult a Bundesligában, ám mostanság kevés lehetőséget kap és több forrás is beszánolt róla, hogy akár el is hagyhatja a klubot.

A Paolo Nonmollo nevű oldal, amely rendszeresen összegyűjti a Juventus-szal kapcsolatos híreket most arról írt, hogy a torinói klub mindenképpen szeretne játékost igazolni a középpályára és Paulo Pogba mellett Sziboszali Dominik átigazolása újra téma az olasz rekordbajnoknál. A magyar futballista mellett szól, hogy fiatalabb, mint a francia világbajnok és egyszerűbb lenne vele megegyezni.