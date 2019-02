Ismét Premier League-meccsek a Digi Sporton

Visszatér az angol foci a Digi-re.

Azok után, hogy januárban bekerült a Digi kínálatába a Spíler1 és a Spíler2 is, a felek abban is megállapodtak, hogy 2016 után újra angol bajnoki mérkőzéseket közvetíthet majd a Digi Sport is.

Ezt a hírt a Reggeli Start Facebook oldala erősítette meg hivatalosan, amely a következőt posztolta: „PREMIER LEAGUE újra a DIGI Sporton!!! Mit szóltok hozzá?”

Később az is kiderült, hogy már a hétvégén visszatér a Premier League, méghozzá a Burnley – Tottenham összecsapással, melyet a Digi Sport1 szombaton 13:00-tól élőben közvetít.

Bizonyos időszakonként még előválasztási joga is lesz a Diginek a mérkőzésekkel kapcsolatosan, de javarészt továbbra is a Spíler TV-n láthatjuk majd a legnagyobb rangadókat.

