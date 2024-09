Ismét pontlevonással sújthat egy csapatot a Premier League

Most épp a Leicester City került bajba.

A Leicester City újabb PSR (Profit és Fenntarthatósági Szabályok) vádakkal nézhet szembe, miután sikeresen megfellebbezte a Premier League szabályainak állítólagos megsértésével kapcsolatos vádakat. Annak ellenére, hogy a klub fellebbezése kedvező eredménnyel zárult, a Premier League újabb vizsgálatot indíthat, ami további szankciókhoz vezethet.





A Premier League bajnokságban szereplő Leicester City ellen vádat emeltek a Premier League Profit és Fenntarthatósági Szabályainak (PSR) megsértése miatt, amely a 2022-23-as szezon végével záruló hároméves időszakra vonatkozott. A liga azzal vádolta a klubot, hogy a megengedett 105 millió fontot meghaladó összeget költöttek ebben az időszakban, és az ügyet egy független bizottsághoz utalta. Kedden a bizottság ítéletet hozott, amely megerősítette a klub fellebbezését a vádak ellen.

A Guardian jelentése szerint azonban a Leicester City újabb pontlevonással nézhet szembe, mivel a Premier League felszólította a klubot, hogy a 2023-24-es szezon pénzügyi beszámolóját december végéig nyújtsa be. A liga tavaly nyáron új PSR szabályt vezetett be, amely szerint azoknak a kluboknak, amelyek az elszámolási időszak első két évében veszteséget könyveltek el, december 31-ig be kell nyújtaniuk a pénzügyi beszámolóikat, hogy a liga értékelhesse azokat, és a szezon végéig (június) megfelelő szankciókat hozhasson.

Bár a Leicester City újabb felszólítást kapott, a klub továbbra is magabiztos abban, hogy nem sértette meg a PSR szabályokat. A klub 2022-ben 92,5 millió font, 2023-ban pedig 90 millió font adózás előtti veszteséget könyvelt el. A Premier League azt szeretné áttekinteni, hogy a klub 2021-24 közötti időszakban milyen pénzügyi helyzetben volt, mivel hivatalosan az előző elszámolási időszak végén (2024. június 30.) még a Premier League-ben szerepelt.