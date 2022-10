Ismét nyert a Liverpool, rangadón diadalmaskodott a MU

Hiába Bruno Fernandes érvénytelen gólja, így is kettővel nyert a Manchester United a Tottenham ellen.

A Manchester United jobban kezdte a mérkőzést, már az első félidőben is dominált, azonban 19 helyzetéből egyet sem tudott gólra váltani. A fordulás után aztán mindössze két perc kellett, hogy Jadon Sancho passzát követően Fred megszerezze a vezetést a manchesterieknek, majd a 69. percben Bruno Fernandes is betalált. Végül a portugál kilenc perccel a rendes játékidő vége előtt is eredményes volt, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, aminek ellenére 2-0-ra így is diadalmaskodni tudott a MU a Tottenham elleni rangadón.

A Liverpool a Manchester City után a West Ham ellen is három pontot szerzett. A liverpooli együttes Darwín Nunez révén került előnybe, azonban könnyen elszállhatott volna az öröm, de a 45. percben Alisson megfogta Jarrod Bowen büntetőjét, így a brazil kapus 2020 után védett újra tizenegyest. Ezzel pedig a Liverpool meg is őrzite előnyét, a győzelmet is megszerezte, így már a hetedik helyre jött fel.

A Newcastle az Everton ellen nyert 1-0-ra, míg a Southampton a Bournemouth otthonában aratott hasonló végeredményű győzelmet. A Chelsea ugyanakkor nem bírt a Brentforddal, amely csapatok összecsapása 0-0-s döntetlennel zárult.

PREMIER LEAGUE, 12. FORDULÓ

Manchester United-Tottenham 2-0 (Fred 47., B. Fernandes 69.)

Liverpool-West Ham 1-0 (Nunez 22.)

Brentford-Chelsea 0-0

Bournemouth-Southampton 0-1 (Adams 9.)

Newcastle-Everton 1-0 (Almiron 31.)

