Ismét kikapott a Fehérvár – meddig maradhat Szabics?

Vasárnap kora délután a Honvéd a Mol Fehérvár FC-t fogadta, mindkét csapat optimistán várhatta az összecsapást, hiszen a kispestiek és a székesfehérváriak is továbbjutottak a kupában. Ugyanakkor egyik együttes sem szerzett még pontot az NBI-ben 2022-ben, a Honvédnál az első, Gyirmót elleni vereség után edzőt is váltottak. A székesfehérvári szurkolók pedig már az első, Puskás elleni vesztes összecsapás közben ebbéli igényüket próbálták jelezni.

Nos, a Honvéd ellen is Szabics Imre készítette fel a Mol Fehérvár FC-t, és ezúttal is a távozását követelték a szurkolók a mérkőzésen, főleg annak utolsó bő fél órájában. Mert bár a fehérvári gárda szerzett vezetést a Honvéd otthonában, Peter Zulj 49. percben szerzett góljával, nem sokáig örülhettek a szebbre, többre vágyó vendégek. Hat perccel később ugyanis Nagy Dominik egyenlített, majd az ex-ferencvárosi kapufán csattanó szabadrúgását követően Petrusenko a 86. percben már a vezetést is megszerezte a Honvédnak, majd Nagy Dominik a kegyeldöfést is megadta a 91. percben a fehérvári védők hathatós segítségével. Heister még a végén kiállíttatta magát, a Mol Fehérvár pedig harmadik idei bajnoki mérkőzésén is pont nélkül maradt, a kérdés az, hogy Szabics Imre ezek után maradhat-e még a kispadon, vagy Sallói István sportigazgató megteszi azt, amit a szurkolók hetek óta kérnek, követelnek...

OTP Bank Liga, 20. forduló:

Budapest Honvéd-MOL Fehérvár FC 3-1 (0-0)

Bozsik Aréna, 3162 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Nagy D. (55., 91.), Petruszenko (86.), illetve Zulj (49.)

piros lap: Heister (95.)

