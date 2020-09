Ismét itthon Bajner Bálint, a szegény ember Dzsudzsák Balázsa

Bajner Bálint a magyar labdarúgás méltatlanul sokat szapult kiemelkedő egyénisége. Valóban ő a szegény ember, vagy mostantól a munkásosztály Dzsudzsák Balázsa, akit hajlamosak elfelejteni az emberek.

Szegénynek például a mostani klubváltásával nem volt valami nagy szerencséje. Pont aznap írt alá Pécsen (a munkásnál), amikor Dzsudzsák Balázs – az igazi – visszatért Debrecenbe, Bognár György lett a vezetőedzője, Pátkai Máté pedig Otigba Keneth társaságában az NB II-es középmezőnyben zakatoló Vasas játékosa lett. Ezek az események a háttérbe szorították, hogy Bajner Bálint lett Baranya aranya.

Elképesztő életút áll mögötte. Több csapata volt eddig, mint gólja az -ben és ez nem vicc, hiszen a hazai élvonalban mindössze öt találata van a csatárnak – CSATÁRnak –, miközben 28 alkalommal lépett pályára. Mondjuk utóbbi adat sem veretes, de ez annak tudható be, hogy Bajner amolyan világutazó és szerepelt már több országban is. Itt volt mindjárt Románia, ahol a Liberty Salonta játékosa volt. Igazán jószemű megfigyelők dolgozhatnak Szalontán, hiszen egy bajnokin, 22 percet szerepelt Bajner és azonnal lecsaptak rá. Mondjuk náluk volt a legjobb, hiszen 25 bajnokin 7 gólt szerzett a támadó. Majd visszatértünk arra, hogy életében hány gólt szerzett eddig Bajner, így különösen kiemelkedő lesz ez az adat.

Több csapat

Egy londoni kitérő után – a West Ham vette kölcsön egy kicsit a csatárt, majd adta vissza a románoknak – Kispestre igazolt Bajner, aki itt is a védelmek réme volt mind a 19 bajnokiján. Hatszor nem is tudták megoldani a semlegesítését így jöhetett a legendás, de keveset látott gólöröm. Ugyanakkor az biztos, hogy valamit tud a játékos, mert a Bozsik-stadionból elvitte a Dortmund engedte is, hogy bemutatkozzon a élvonalában. Keveseknek adatik meg. Bajner 19 percet töltött a pályán és soha többet nem került a sárga fal közelébe. Mi történhetett abban a szűk 20 percben? Vélhetően semmi…

Irány a Dortmund II, ezzel együtt a német labdarúgás harmadik vonala… Ez jó hely volt, mert itt jobban teljesített a csatár, aki kilenc gólig jutott 52 meccsen, ami annyit tesz, hogy nagyjából 400 percenként szerzett gólt. Ez azonban nagyon megtetszett az Ipswich vezetőinek és rohantak a csatártért, akit el is vittek.

És itt lett legenda a csatárból 2014 óta tudjuk, hogy ha No Bajner, no party.

Történt, hogy 2014. augusztus 9-én (fontos dátum!) az Ipswich a Fulham-et fogadta, Bajner Bálint pedig a kezdőben kapott helyet. Mick McCarthy menedzser pedig a 44. percben lecserélte. Nem várt még hatvan másodpercet, hanem lekapta a szünet előtt… Égő? Azt gondoltuk, hogy az, de jött a bajneri magyarázat, miszerint azért cserélte le a szakember a szünet előtt, hogy a nézők meg tudják tapsolni. Korabeli angol beszámolók szerint a légy zümmögését is lehetett hallani a stadionban, amikor leballagott a csatár, de biztos nem figyeltek a kollégák. A lényeg: az Ipswichben öt meccsen szerepelt és összesen 99 percet töltött a pályán. Kirúgták…

Egy osztállyal alacsonyabban a Notts Countyban is megfordult – megkanyarodott… – a csatár, majd ismét NB I-es játékos lett. Pakson! Az, hogy a fentiek ismeretében a 44-es számot választotta azt mutatja, hogy humora van. Gólja csak egy volt a zöld-fehéreknél. Így aztán mehetett is Modenába, ahol az olasz C-ligában focizott – távozása után bánatában megszűnt a klub –, majd elképesztő fordulatot vett a pályafutása: ismét leigazolta a Dortmund. Lehet, hogy a klubigazgatónak egy pillanatra kihagyott a telefonja és úgy értette, a Bayer (Leverkusen), vagy a Bayern akar játékost adni nekik. Nem tudjuk, de megvette.

Most meg a Pécsi Munkás.

Nézzük a beugró nyilatkozatot:

Nagyon örülök, hogy a PMFC-ben folytathatom. A döntés kapcsán több okot is kiemelnék, így a klubnál zajló szakmai munkát, a vezetőség, valamint a vezetőedző személyét, nem utolsósorban pedig a szurkolókat. Ezek számomra a legnyomósabb indokok, a többit pedig nekem kell beleraknom a pályán nyújtott teljesítményemmel. Nagyon jó támadófocit játszik a csapat, a mérkőzések során rengeteg helyzetet dolgoznak ki. Az a cél, hogy minél sikeresebbek legyünk a bajnokságban és kiszolgáljuk a szurkolókat, hiszen értük van a foci.

Bele kell rakni a teljesítményt a pályán. Mert a szurkolók valóban megérdemlik Pécsen (is). A szakmai stáb is valóban remek.

Azt tudják mit kell tennie, ha meg akarják tapsoltatni. Gól sem kell hozzá, csak egy jó csere.