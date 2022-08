Ismét elhalaszthatják a Manchester United-Liverpool rangadót!

A Manchester United szurkolóinak tervezett demonstrációja miatt elmaradhat az angol futball egyik legjobban várt összecsapása.

Hétfő este 21:00-tól kell pályára lépnie a Manchester United csapatának az ősi rivális Liverpool ellen, azonban a Vörös ördögök szurkolóinak tervezett tüntetése miatt még közel sem biztos a meccskezdés. A hazai közönség a klub tulajdonosai és a gyatra idénykezdet miatt jelentették be, hogy demonstrálni fognak, ami szélsőséges esetben a mérkőzés elhalasztását is eredményezheti. Hasonló történt 2021 májusában is, akkor a pályára rohanó nézők miatt későbbi időpontra kellett áttenni az összecsapást.

„Nem tudjuk, mi fog történni, mi úgy készülünk, hogy játszani fogunk. De ha mégsem, akkor a versenyprogramunkba már nem lehet több meccset betenni, így mindenképpen a vétlen félnek kell adni a pontokat” – válaszolta újságírói kérdésre Jürgen Klopp, a liverpooliak menedzsere.

A Manchester United szurkolóinak haragját az elmúlt évek sikertelensége mellett a gyenge idénykezdés is kiváltotta: a csapat az eddigi két fordulóban sima vereségeket szenvedett, igaz, a hétfői rivális Liverpool sem szerezte még meg az első sikerét a bajnokságban, Jürgen Kloppék két döntetlennel indították a pontvadászatot.

