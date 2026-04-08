Ismael SaibariVoetbalzone/IMAGO
60 millió euró alatt nem engedi el Ismael Saibarit a PSV, irány a Premier League?

Peter Bosz, a PSV vezetőedzője egy interjúban leszögezte, hogy a vezetőség csak busás összegért hajlandó eladni Ismael Saibarit, akit a holland tréner el tudna képzelni az angol élvonalban.

Bár egyelőre konkrét érdeklődőről nem tudni, Bosz elárulta, hogy a klub a 60 millió eurós határ alatt nem fog meghallgatni ajánlatokat a belga-marokkói középpályásért. A holland bajnok trénere azt is elmondta, hogy Saibari tökéletesen passzolna a Premier League-hez. 

Holland kiadásunk, a Voetbalzone pedig arról ír, hogy a Saibariért kapott átigazolási díj tovább nőhet, mert a PSV teljesítménytől függő bónuszokat is szeretne beletenni a játékos új klubjával kötött szerződésébe. 

A 27-szes marokkói válogatott labdarúgó karrierje legjobb szezonját futja: már most, öt fordulóval a bajnokság vége előtt több gólt szerzett az Eredivisieben (14), mint a tavalyi kiírásban (11), emellett pedig kiosztott nyolc gólpasszt is. Nem csoda, hogy jelenleg vezeti az eindhoveniek házi góllövőlistáját. 

A PSV már vasárnap megnyerte a holland első osztályt, miután 4–3-ra legyőzte az Utrecht csapatát – korábban még egyetlen gárda sem húzta be ilyen korán az Eredivise-t. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete

