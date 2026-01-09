Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Manuel Pellegrini sem tudja, mikor tér vissza Betis ásza

Ebben a szezonban különösen rájár a rúd Iscóra.

Egyelőre kérdéses, hogy mikor számíthat ismét kulcsemberére, Iscóra a Real Betis. A spanyol középpályás még november végén, az Utrecht elleni Európa-liga-mérkőzésen sérült meg, azóta december 29-én a kitisztították a boka porcát. 

A beavatkozást követően a Mundo Deportivo arról írt, hogy még több hónapba is beletelhet, mire újfent a pályán láthatják Iscót a zöld-fehér szurkolók. 

Manuel Pellegrini vezetőedző is megszólalt a játékos állapotával kapcsolatban, ám nem tudott semmilyen konkrétummal szolgálni. 

"Nehéz megmondani, hogyan halad Isco felépülése - kezdte a chilei mester. - Jelenleg a fiziósokkal végzi a rehabilitációt. Remélhetőleg minél hamarabb a rendelkezésünkre áll majd, mert tudjuk, milyen fontos számunkra, de jelenleg nehéz pontos dátumot megjelölni, hogy mikor játszhat ismét."

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes középpályás egy szárkapocscsont-töréssel kezdte a 2025-26-os kiírást, ami miatt csak novemberben léphetett pályára először, éppen a fentebb említett Utrechttel vívott összecsapáson. 

Bár szinte a teljes idei idényt az oldalvonalon kívül töltötte, a mögöttünk hagyott szezonban alapembere és csapatkapitánya volt a Konferencia Liga-döntőbe jutott Betisnek. Igaz, akkor is szárkapocscsont-törés hátráltatta az őszi kiírásban. 

