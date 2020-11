Isco-Eriksen csere a láthatáron?

Ha létrejön a csere a januári átigazolási szezon legnagyobb durranása lehet.

Isco és Eriksen hasonló helyzetben van klubjukban: egyikőjük sem kap elég játéklehetőséget és mind a kettő esetében jó esély van rá, hogy már a januári átigazolási időszakban új csapatban játsznak.

Most a Sky Germany arról ír, hogy a és az a két csapat holnapi mérkőzése előtt tárgyalásokat folytat egy esetleges játékocseréről.

"Nem akarok az egész szezonban a padon ücsörögni, remélem, hogy nem ez a klub vagy az edző szándéka. Ez egy nagyon feszes, sok mérkőzéssel tarkított szezon lesz, több játékra számítok. Megnövekedett tapasztalattal az ember nem lesz feltétlenül türelmesebb. Az érkezésemkor jó rajtot vettem, de most egy új szituációt élek át." - mondta pár héttel ezelőtt Eriksen.

