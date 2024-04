Isak nem akar távozni a Newcastle-től

Hisz a projektben.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Remek szezont fut.

A cikk lejjebb folytatódik

Alexander Isak remek szezont fut a Newcastle-ben, hiszen 22 bajnokin már 15 gólnál tart a Real Sociedadtól 2022-ben 70 millió euróért vett, 24 éves támadó. Isak iránt állítólag nagy is a kereslet az angol csapat felé, ő azonban nem tervez távozni.



"Természetesen itt akarok maradni és a jövőben is a Newcastle-ben játszani. Azért igazoltam ide, mert hittem a projektben és ez most is így van, új otthonra találtam itt. Azt akarom, hogy a lehető legjobban fejezzük be a szezont és erre építsünk. Boldog vagyok a helyzetemmel" - zárta gondolatait Isak.