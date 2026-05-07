Forr a levegő Írországban, már Magyarországot is érintheti az Izrael körül kirobbant botrány

Most ír labdarúgók, hírességek, zenészek, színészek nyílt levélben fordultak a FAI-hoz azzal, hogy a válogatott ne játsszon Izraellel a Nemzetek Ligájában. A két csapat október 4-én Dublinban találkozna, míg a szeptember 27-i meccset – amelyen Izrael a pályaválasztó – várhatóan semleges helyszínen rendeznék, nem kizárt, hogy az előző évekhez hasonlóan Magyarországon. Ugyanis az izraeli válogatott az elmúlt egy évben Olaszországot, Norvégiát és Szlovákiát is a debreceni Nagyerdei Stadionban fogadta.

A petíciót aláírta többek között Brian Kerr korábbi szövetségi kapitány, Roberto Lopes, a Shamrock Rovers kapitánya, az írországi profi játékosok szövetségének elnöke – aki a Zöld-foki Köztársaság színeiben ott lesz a nyári világbajnokságon –, az ír labdarúgóliga, valamint Louise Quinn, akit kétszer az év női játékosának választottak Írországban – számolt be róla az MTI.

A dublini születésű Lopes kiemelte, nem lehet figyelmen kívül hagyni a palesztin humanitárius katasztrófát és azt, hogy Gázában emberek veszítik el az életüket, ennek véget vetni minden sporteseménynél fontosabb. Hozzátette: Írországnak most lehetősége van arra, hogy vezető szerepet töltsön be ebben a helyzetben, és „megtegye azt, amit mások nem tesznek meg”.

Írországnak nincs más választása

Februárban David Courell, az FAI elnöke úgy foglalt állást, hogy a válogatottnak nincs más választása: teljesítenie kell kötelezettségeit, különben nemzetközi eltiltást kockáztat.

Az ügyben megszólalt Micheál Martin miniszterelnök is. Szerinte az Izrael elleni két mérkőzést meg kell rendezni, ugyanakkor hangoztatta, határozottan ellenzik azt a politikát, amelyet az izraeli kormány Gázában folytat.

Az ír szurkolók szervezetének közvélemény-kutatása szerint a válaszadók 76 százaléka ellenzi, hogy a válogatott pályára lépjen Izrael ellen.

