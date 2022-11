Irány az MLS? Messi tanácsadója tiszta vizet öntött a pohárba

Több lehetőség közül választhat a szezon végeztével.

Sergio Busquets az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz csábíthatja korábbi Barcás játszótársait, Lionel Messit, Luis Suárezt vagy éppen Cesc Fábregast. A nemzetközi sajtóban Messi átigazolásáról kezdtek el cikkezni, a hír azonban az egyik tanácsadójához is eljutott.

Lionel Messi egyik tanácsadója, Marcelo Mendez az amerikai CNN televíziónak határozottan cáfolta, hogy a klasszis megegyezett volna az MLS-ben szereplő Inter Miamival:

"Ez nem igaz. Nem zajlanak ez ügyben tárgyalások.″

A 35 éves argentin klasszis múlt nyáron hagyta el másfél évtized után a Barcelona csapatát, és szerződött a PSG-hez. Messi addig kizárólag a Barcelona csapatát erősítette, mellyel egyéni és csapatszinten is mindent megnyert. Számtalan egyéni elismerés és csapatsiker mellett 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok mezében. A katalánok nem titkoltan vissza akarják őt szerezni jövő nyáron, ugyanakkor Messi korábban kijelentette, hogy egyszer mindenképpen az Egyesült Államokban szeretne futballozni, így merültek fel a pletykák az MLS-be való átigazolásáról.

Messi új állomáshelyén a statisztikákat tekintve profi karrierje egyik leggyengébb idényét futotta, hiszen 33 mérkőzésen mindössze 11 találat fűződött a nevéhez 13 előkészítése mellett. Minden bizonnyal nem sikerült tökéletesen beilleszkednie új csapatába és/vagy nem igazán érezte jól magát Párizsban. Jövőjével kapcsolatban folyamatosan jelennek meg újabb és újabb pletykák.

Ugyanakkor az új idényben Messi szemlátomást jobban teljesít a PSG-ben, 19 mérkőzésen 12 gólt és 14 gólpasszt jegyzett. A hírek szerint a PSG nyitott lenne a nyáron lejáró szerződése megújítására.

A várakozások szerint Messi legkorábban a világbajnokság után dönthet majd arról, hogy hol képzeli el karrierje további folytatását.

Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy három lehetőség közül választhat:

- hosszabbít a PSG-vel

- visszatér a Barcelonához

- belevág az ismeretlenbe és kipróbálja magát az MLS-ben

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy nevelőcsapata, a rosáriói Newell's Old Boys is tárt karokkal várná a jövő nyáron már a 36. születésnapját ünneplő klasszist.

