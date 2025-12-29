Milan – Verona 3-0

A Milan szombat délután megadta az alaphangot a San Siróban. A piros-feketék 3–0-ra gázoltak át a Verona együttesén, ahol a szurkolók végre láthatták Christopher Nkunku áttörését: a francia támadó megszerezte első góljait az olasz bajnokságban. Mellette az a Christian Pulisic is betalált, aki Luka Modric hajszálpontos beadása után volt eredményes, ezzel pedig beérte Lautaro Martinezt a góllövőlista élén. Paulo Fonseca csapata ezzel a győzelemmel ideiglenesen átvette a vezetést, és nyomást helyezett a városi riválisra.

Atalanta – Inter 0-1

Vasárnap este azonban jött az Inter, és bár az Atalanta otthonában sokáig úgy tűnt, a Nerazzurri erejét felőrli a hazaiak védelme, a 65. perc mindent megváltoztatott. Egy hatalmas bergamói védelmi hiba után a csereként beálló Pio Esposito tálalt Lautaro Martinez elé, az argentin kapitány pedig könyörtelenül értékesítette a ziccert. Ez a találat nemcsak három pontot, hanem az éllovas pozíció visszafoglalását is jelentette Simone Inzaghi csapatának.

Bár a Milan játéka meggyőzőbbnek tűnt a hétvégén, a rutin és a kék-feketék stabilitása végül kifizetődött. Az Inter egyetlen ponttal előzi meg a Milant, így a 2026-os évet a tabella éléről kezdhetik, folytatva az utóbbi évek egyik legszorosabb bajnoki versenyfutását.

