Fogadj 20-szoros nyereményért a Super Bowlra! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kedden folytatódik a Bajnokok Ligája és mindjárt egy óriási rangadó jön. A PSG–Real Madrid akkor is a világ legnagyobb meccse lenne, ha nem ez lenne az első alkalom, amikor Lionel Messi első alkalommal lép pályára a spanyol csapat ellen a francia klub színeiben. De ezt még fokozhatjuk azzal, hogy Kylian Mbappé is játszhat a PSG-ben, akit ugye a Real szeretne megszerezni és komoly esély van rá, hogy ezt nyáron meg is teszi. Az Unibet ingyenes játékábn is erre a találkozóra vonatkozik az első kérdés: mennyi lesz a PSG–Real Madrid pontos végeredménye.

A Sporting–Manchester Cityvel kapcsolatban ehhez képest „csak” a gólok számát kell eltalálni, valamint azt, hogy mindkét csapat betalál-e, vagy csak az egyik.

Az Inter–Liverpool meccsen is komoly izgalmak várhatóak és annak, aki csak úgy, minden befektetés nélkül szeretne 8 millió forintot nyerni el kell találnia a végeredményt. A Salzburg–Bayern München mérkőzéssel kapcsolatban két kérdés is szerepel a játékban: hány sárga lap lesz és szerez-e mindkét csapat gólt?

A cikk lejjebb folytatódik

A nagy nyereményhez nem kell sokat tenni, csak itt az alábbi linken regisztrálni.

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért! (x)