Ingyen hozhat 8 milliót az olasz–spanyol meccs

Újra ingyen nyerhet egy szerencsés fogadó az Unibeten, ráadásul ez a tippelés ingyenes. A helyzet rém egyszerű: csak azt kell eltalálni, hogy az olasz–spanyol EB-elődöntőn ki szerzi az első gólt és mikor.

Esélyes van bőven, már csak azért is, mert az olasz válogatott tizenkét, a spanyol pedig tizenegy alkalommal volt eddig eredményes a tornán. Ugyanakkor, ha valaki a spanyol játékosra fogad, akkor éedemes megvizsgálni, hogy ki milyen lábbal ügyesebb, mert a csapat találatai közül öt is ballábas lövés után született. Az olaszok jobbal erősebbek, mert négyszer is így vették be a kaput.

Az első elődöntőben szereplő csapatokban nincs egy kiemelkedő teljesítmény, hiszen a spanyol oldalon Morata, Sarabia és Fernan Torres, az olaszoknál pedig Insignie, Immobile, Locatelli és Pessina jutott el eddig két gólig. Persze azt nem szabad kihagyni a számításból a spanyoloknál Morata kiváló formába lendült, az olaszoknál pedig Immobile az előző európai aranycipős.

Szóval a helyzet nem egyszerű, de a játék ingyen van és 8 milliót hozhat azoknak, akik regisztrálnak és jól tippelnek.

