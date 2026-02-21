Ingyen elengedi mellőzött angol szélsőjét a Manchester United, visszatérhet a Borussia Dortmundhoz?

A Manchester United úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg Jadon Sancho 2026 nyarán lejáró szerződését - értesült a Sun. Ezzel a Vörös Ördögök lemondtak arról a lehetőségről, hogy csak azért megtoldják a játékos kontraktusát, hogy aztán átigazolási díj ellenében adhassák el.

Az, hogy Sancho minden bizonnyal szabadúszóként távozik a nyáron, jó jel lehet egykori klubja, a Borussia Dortmund számára. Már több alkalommal is felmerült, hogy a Ruhr-vidékiek végleg visszaigazolják az angol szélsőt, de ez anyagilag megterhelő lett volna számukra.

Ugyanakkor most úgy tűnik, átigazolási összeget már nem kellene fizetnie a BVB-nek, így Sancho visszatérésének az esélye magasabb, mint valaha - írja a Spox.

A Manchester City növendéke még 17 évesen csatlakozott a Dortmundhoz, amelynél hamar berobbant a köztudatba, és 2021-ben 85 millió euróért szerződtette a Manchester United. Itt azonban nem találta meg a számításait, így a 2023-24-es szezon tavaszi felében kölcsönjátékosként már újból a Dortmund mezét viselte.

Akkor hiába vállalt kulcsszerepet abban, hogy az együttes bejutott a Bajnokok Ligája-döntőjébe, nem engedhette meg magának a végleges leigazolását a BVB.

Az idei kiírásban szintén kölcsönben szerepel Sancho, az Aston Villában 25 tétmérkőzésen egy gól és egy gólpassz szerepel a neve mellett.

