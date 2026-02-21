Goal.com
Bózsik Tamás

Ezt a rekordot állította be Inaki Williams

Már a klub legnagyobb legendái között szerepel a neve.

Pénteken az Athletic Bilbao hazai pályán 2-1-re legyőzte az újonc Elchét a La Liga 25. fordulójának nyitótalálkozóján. A San Mames Stadion közönsége a három pont mellett az együttes egyik kulcsemberét, Inaki Williamst is ünnepelhette, aki a klub örökranglistáján mérkőzésszámban beérte a nyolcadik helyen álló Piru Gainzát. 

A Piru becenevet kapó egykori csatár 496 alkalommal ölthette magára a baszkok piros-fehér csíkos mezét, akárcsak Williams. A saját nevelésű játékos a kezdőcsapatban kapott helyet a saját szempontjából jubileumi péntek esti ütközeten. 

Ahhoz viszont, hogy Williams beérje az első helyezettett, Txopo Iribart, aki 6124 összecsapáson szerepelt a Bilbao színeiben, még jó pár évig nevelőegyüttesét kell szolgálnia. 

Köztudott, hogy a ghánai válogatott játékos egy másik rekorddal is címlapokra került. 2016 április és 2023 januárja között ugyanis minden tétmérkőzésen pályára lépett a klubjában, ez szám szerint 251-et összecsapást jelentett.  

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

