Immobile pozitív koronateszttel lépett pályára

A Lazio együttesét a koronaszabályok megszegése miatt újrajátszás fenyegeti, ugyanis a fővárosiak nem közölték az egészségügyi szervekkel, hogy Ciro Immobile október 26-án és november 2-án pozitív koronatesztet produkált egy laborvizsálaton. A Lazio által fémjelzett október 30-ai és 30-ei vizsgálatok ettől ellentétesen, negatív eredményt produkáltak.

Immobile a kétes teszteredmény ellenére is pályára lépett az FC Torinó elleni őrületes, 3-4-es győzelemmel végződő mérkőzés félidejében, ő szerezte meg csapata 3-3-mat jelentő egyenlítőgólját is. A klub azzal védekezik, hogy az első teszten is nagyon alacsony pozitivitást mutatott a teszt. Az olasz labdarúgó-szövetség már kihallgatta a klub orvosait az ügyben.