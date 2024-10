Immár Nikházi Márk a Budafok vezetőedzője

Öt mérkőzés után végleg megkapta az állást.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a magyar válogatott gólt szerez Hollandia ellen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Nemzeti Sportrádióban jelentette be Nikházi Márk, hogy már nem a labdarúgó NB II-ben szereplő Budafoki MTE megbízott vezetőedzője, hanem a vezetőségnek köszönhetően főállású és állandó vezetőedző lett.

A cikk lejjebb folytatódik

„Köszönöm a pozitív szavakat, én is úgy érzem, hogy jó volt az indulás. A vezetőséggel is leüntünk, és megerősítettek abban, hogy bíznak bennem és én viszem továbbra is a csapatot, ahogy az előző hat hétben is” – jelentette be a Nemzeti Sportrádióban Nikházi Márk.

Arra a kérdésre, hogy mi változtatott az elmúlt Hetekben, Nikházi azt válaszolta: „Dajka Lászlóval együtt fejeztük be az előző évet, ami egy nagyon sikeres időszak volt, és a felkészülést is együtt csináltuk végig. Fizikálisan jó állapotban vannak és voltak a srácok, ezzel nem kellett külön foglalkozni. A játékfelfogáson próbáltam változatni, a középpályát labdabiztosabbá tettem és sokkal kezdeményezőbb, agreszívebb focit próbálunk meg játszani.”

„A friss edzők mindig úgy indulnak, hogy sok játékos még a csapattársa is volt, vagy épp jó kapcsolatban vannak. Ez akkor fordulhat rossz irányba, ha valakivel nem volt jó kapcsolatban az ember, de szerencsére akiker ismertem régebb óta, velük jó kapcsolatban voltam. Segítik a munkámát, és a pályán és azon kívül is olyan rendszert próbálok kialakítani, amit én is élveznék” – tette még hozzá Nikházi.

Nikházi a Kazincbarcika ellen elszenvedett 0-5-ös vereség után kapta meg a csapatot, azóta 5 mérkőzésen 9 pontot szerzett a csapat 2 győzelemmel és 3 döntetlennel, igaz a Ferencváros nagy falatnak bizonyult a kupában.