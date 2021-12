Íme az első játékos, aki el akarja hagyni a galaktikus PSG-t

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Georginio Wijnaldum meg sem közelíti azt a teljesítményt a PSG-ben, mint amiért a francia klub szerződtette a Liverpooltól. A hollanddal kapcsolatban máris megjelentek az első olyan hírek, amelyek szerint nem is nagyon akar Párizsban maradni.

Mauricio Pochettino, a PSG vezetőedzője nagy küzdelmet folytat a sok egyéniséggel és úgy tűnik, hogy az egók harcának a holland esik áldozatául. A játékos elég feszült attól, hogy nem kap elég lehetőséget a bizonyításra, nem erre számított, amikor csatlakozott a csapathoz.

Vélhetően azonban nem marad csapat nélkül a játékos, mert a Sky Sports értesülései szerint Mikel Arteta azonnal vinné is az Arsenalhoz a középpályást. A PSG állítólag nyitott is arra, hogy elengedje a futballistát, akit nyáron szerződtetett. A londoniaknak azonban nem lesz egyszreű dolguk, hiszen korábbi klubja, a hirtelen meggazdagodott Newcastle is vinné a hollandot.

Wijnaldum eddig csak kilenc alkalommal volt kezdő a sztárokat foglalkoztató csapatban és három gólt szerzett. Korábban Jürgen Klopp számára kulcsjátékos volt a futballista Liverpoolban és főszerepe volt abban, hogy a vörösök bajnoki címet és BL-t is nyertek az elmúlt években.

