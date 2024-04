Így zajlott az olaszok Újpest-Ferencvárosa, vagyis a Roma–Lazio, de pályán volt a Milan is

A két római csapat állhat bármennyi megszerzett ponttal a tabella bármelyik pontján, ez mindig rangadó, a Milannak pedig jött egy kötelező győzelem.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Nagyszerű mérkőzést láthatott ismét a római Olimpiai Stadion nézőközönsége szombaton kora este, amikor is a két városi, ősi rivális mérkőzött meg egymással a Serie A-ban.

Már az első percektől érezni lehetett ezúttal is a két csapat közti rivalizálást a pályán, óriási mezőnyharc folyt sokáig a Roma–Lazio meccsen.

Majd egyre csak nőtt és nőtt a Roma fölénye, mely a 42. percben góllá is érett – Mancini talált be, 1–0.

A második játékrészben folytatódott az óriási harc, olykor a Roma uralta a találkozót, de akadt olyan időszak is, amikor a Lazio került fölénybe, ám a hazaiak a remek védekezésüknek köszönhetően tartották az egygólos előnyüket.

Ami biztos volt, ha a Lazio kikap egyre távolabb kerül az esetleges európai kupaindulás lehetőségétől.

Az idő pedig csak telt és telt, az eredmény pedig a Lazio legnagyobb igyekezetére sem változott, még akkor sem ha a hosszabbítás nettó hét perc volt. 1–0-ra győzött a Roma, mely így továbbra is kupaindulást érő helyen tanyázik, melyet a Lazio egyelőre csak sóhajt.

Délután még az Interre a második helyen szorosan tapadó Milan is a pályán volt, a vörös-feketék a Lecce gárdáját fogadták. A milánóiak a 20. percben már 2–0-ra vezettek, vagyis ennyi idő alatt minden lényegi kérdés el is dőlt, de azért lőttek egy gólt a második félidőben is. A Milan így 3–0-ra nyert, s követi az élen álló Intert a pontvadászatban, mely majd hétfőn játszik Udinében.