Így vélekedik a magyar válogatottról Marco Rossi segítője

Marco Rossi “jobb keze” beszélt egy olasz interjúban a magyar válogatottról és az Eb-ről is.

Gondoskodunk kell arról, hogy Magyarországot is 26 olyan játékos képviselje, akik mind megbízhatóak, akikre mind számíthatunk.

- mondta el a magyar-olasz szakember.

Az Eb-ellenfelinkről egészen hosszan mondta el, hogy mit is gondol:

A német válogatott legutóbbi eredményei a magyarok ellen nem voltak túl jók, hiszen csak mi nyertünk és játszottunk néhány döntetlent is. Egy kicsit meg is ijedtünk, amikor belegondoltunk, hogy milyen lehet Németország ellen a hazai pályáján játszani, ami ráadásul egy Európa-bajnokságon történik majd, és nem a Nemzetek Ligájában. Szerencse - vagy balszerencse, attól függ, hogyan nézed -, hogy egy olyan csapat ellen játszunk, amelyben 20 olyan játékos van, akiket az egész világon ismernek. Így nagyon kevés dolgot kell felfedezned. Svájc és Skócia egyénileg nézve talán kevésbé ismerhető, de egy mérkőzésre való felkészülés úgysem megy anélkül, hogy ne keresnél információt a létező összes területen. Nem mehetsz úgy egy Eb-re, hogy azt hiszed, te vagy a legjobb és csak felszínesen készülsz egy találkozóra, azt gondolván, hogy eleget tudsz úgyis, még a legerősebb csapatokról is. Olaszország, Németország, Franciaország, Spanyolország olyan csapatok, amelyek pontosan úgy készülnek a kihívásokra, mint mi, a lehető legtöbb információt megkeresik, hogy a legjobb formájukat mutassák.

Cosimo Inguscio magáról a magyarságáról is őszintén vallott, ekképp:

Ha a magyar világra úgy tekintenek, mint egy "Serie B-s világra", és ugyanígy a sportra, a kultúrára vagy az életmódra, akkor tévednek. Magyarországon olyan kultúra és olyan hagyományok vannak, amelyek számunkra tényleg elképzelhetetlenek, mint ahogyan oly sok más is lehet még Európában. Nagyon sokszor nem becsülik meg Magyarországot külföldön, talán most egy kicsit még kevésbé. Még Olaszországban is, amikor Magyarországról beszélnek, szerintem nincs meg a megfelelő tisztelet. Igazán büszke vagyok, hogy magyar állampolgár lettem. Szeretném azt gondolni, hogy ezt nemcsak a sportért tett szolgálatunkért kaptuk meg, hanem azért is, amilyen emberek vagyunk. Magyarnak érezni magam - 13 itt eltöltött év után - boldoggá tesz. És még nagyobb lehetőséget ad arra, hogy azoknak, akik nem magyarok, és akik nem ismerik a magyar valóságot, a magyar történelmet, azt mondhassam: "tévedtek".