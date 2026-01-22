Így szerezhetsz 5 000 Ft ingyenes fogadást a Fradi - Panathinaikosz meccsel

Csütörtök este 21:00-kor újra nemzetközi futballhangulat költözik a Groupama Arénába: a Ferencváros a Panathinaikoszt fogadja az Európa-liga 7. fordulójában. A meccsre a Tippmixpro kiemelt promócióval készül, amivel 5 000 forint ingyenes fogadást szerezhetsz. (X)

A Ferencváros eddig messze túlteljesítette a várakozásokat az európai kupaporondon: továbbra is veretlenül áll a tabellán, decemberben pedig a Rangers elleni 2–1-es fordítás különösen nagy önbizalmat adhatott. Ráadásul, az NB I címvédője már bebiztosította helyét a kieséses szakaszban, az egyetlen kérdés számukra, hogy a rájátszásban vagy egyből a nyolcaddöntőben folytatják majd a tavaszt.

A ligaszakasz végén az első nyolc hely közvetlen nyolcaddöntőt ér, a 9–24. helyezettek rájátszásba kényszerülnek – vagyis minden pontnak jelentősége van. A Fradi jelenleg a 6. helyen áll 14 ponttal, a görögök a 15. pozícióból várják az összecsapást 10 ponttal, ebből is jól látható, hogy hiába van a tabellán 9 pozíció különbség a csapatok között, ez pontszámban mindössze négy pontot jelent.

Teljes nyugalom azért mégsem lehet a IX. kerületieknél, hiszen két kulcsember is távozott: Varga Barnabás az AEK Athénhoz, Tóth Alex pedig magyar szinten rekordáron a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez igazolt.

Hajnal Tamásék ugyanakkor minden követ megmozgattak, hogy minél hamarabb pótolják a kieső kulcsembereket: Naby Keita végleg aláírt, Mariano Gómez a Zürichből érkezett a védelembe, a Celjében 28 meccsen 25 gólig jutó Franko Kovačević és a Diósgyőrben az őszi szezont 8 góllal és 8 gólpasszal záró Elton Acolatse pedig a csatársorba érkezett.

A túloldalon a Panathinaikosz neve igencsak jól cseng a nemzetközi porondon, mégsem mondható, hogy egyértelmű esélyesként érkeznek Budapestre. A BL-győztes Rafa Benítez kinevezése önmagában óriási szenzáció volt, de a görögök jelenlegi formája alulmúlja a várakozásokat. A legutóbbi bajnokin 4–0-ra kaptak ki az AEK elleni rangadón (ahol Varga Barnabás kezdőként szerepelt), a bajnokságban pedig immár 14 pontos hátrányban vannak a dobogótól.

Az Európa-ligában sem gördülékeny a Panathinaikosz játéka: decemberben a Viktoria Plzeň ellen 0–0-t játszottak úgy, hogy a csehek már a 32. perctől emberhátrányban futballoztak, mégsem sikerült feltörniük a szervezett védekezést. A keret papíron erős, nagy nevű igazolásokat jelentettek be nyáron: Davide Calabriát végleg megszerezték az AC Milantól, Renato Sanches pedig kölcsönben érkezett a PSG-től, de a portugál középpályás eddig nem meggyőző, sérülése miatt az Európa-ligában még nem sok szerep jutott neki.

Benítez helyzetét tovább nehezítette a január: Tetê, a támadásépítés egyik kulcsembere visszatért Brazíliába, 6,2 millió euróért igazolt a Grêmióhoz.

A pályán persze bármi előfordulhat, pláne, hogy a Ferencvárosnak bő egy hónap után ez lesz az első tétmeccse, miközben a Panathinaikosz folyamatosan játékban maradt, a görög bajnokság nem szünetelt. Mégsem biztos, hogy ez automatikus görög előnyt jelent. A Fradin nincs nyomás, a továbbjutás lényegében megvan, ráadásul a januári átigazolások miatt Keane-nek újra kell gondolnia a csapat játékát. Ebben a helyzetben benne van, hogy a Fradi hagyja a görögöket játszani, hogy aztán gyors kontratámadásokkal bontsák meg a vendégek védelmét – tulajdonképpen ez az, amiben a Fradi nemzetközi szinten igazán jó.

A Tippmixprón a mérkőzéshez széles piacválaszték érhető el: a klasszikus 1X2 mellett gólpiacok, szögletek, lapok és játékos-specifikus fogadások is szerepelnek a kínálatban. Az Európa-liga-meccseknél elérhető a Korai kifizetés funkció, valamint a találkozóra Szuper odds is elérhető:

Piac FTC Döntetlen Panathinaikosz 1X2 – Szuper odds 2,42 3,45 3,15 1X2 – Rendes játékidő 2,38 3,35 3,10

(az oddsok a cikk publikálásakor érvényes oddsok, amik a mérkőzés időpontjáig változhatnak)

Ugyanakkor érdemes ránézni a Tippmixpro Statmester funkciójára is, ami az adott mérkőzésnél egy helyen, átláthatóan gyűjti össze a meccshez kapcsolódó legfontosabb trendeket és statisztikákat, így nem szükséges külön statisztikai oldalakat böngészni, ha gyors támpontot keresel a mérkőzéshez. Az FTC–Panathinaikosz találkozónál például a Statmester kiemeli, hogy a Panathinaikosz legutóbbi 6 meccsén az első félidőben mindig született legalább egy gól, ami az 1. félidős 0,5 feletti gólszám opciót támaszthatja alá (1,36), illetve azt is, hogy az FTC legutóbbi 6 mérkőzésén rendre páratlan számú gól esett, ami a páratlan/páros gólszám piacon adhat támpontot (páratlan: 1,81; páros: 1,79).

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon.