Így szerezheti meg a Manchester United a holland válogatott támadót

„Ha a Manchester United Weghorstot szeretné, akkor először a Burnleyvel kell tárgyalniuk, akik majd felkeresnek minket" – nyilatkozta Ceyhun Kazanci, a Besiktas igazgatója. Hozzátette, ha elfogadják az ajánlatot, akkor a holland támadó kölcsönszerződése megszűnik, egyéb esetben júniusig biztosan náluk marad. „Csak úgy nem távozhat, ezt valahogy kompenzálniuk kell felénk."

Wout Weghorst nagyszerű formának örvend, a török bajnokságban 16 mérkőzésen 8 gólt és négy gólpasszt jegyzett. A világbajnokságon is részt vett, az argentinok ellen a 78. percben állt be, majd duplázott, így hosszabbításhoz segítette hazáját, majd a tizenegyespárbajban is értékesítette a magáét.

A 30 esztendős támadó értéke a transfermarkt.de adatai alapján jelenleg 14 millió euró.

