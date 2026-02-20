Goal.com
Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Babos Péter

Így szerezheted meg Szoboszlai Dominik dedikált labdáját

Mutatjuk mit kell tenned.

Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány ismét jótékonysági kezdeményezéssel jelentkezett: ezúttal egy különleges relikviára lehet licitálni. Az árverés tárgya egy eredeti, Szoboszlai Dominik által aláírt futballlabda, amelyre a szervezet várja a felajánlásokat. A befolyó összeget rászoruló gyermekek támogatására, valamint állatmenhelyek megsegítésére fordítják.

Az alapítvány célja kettős: a hátrányos helyzetű fiatalok mellett az állatvédelem ügyét is támogatni kívánják. A relikvia különlegességét növeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool FC középpályása látta el kézjegyével, így a sportkedvelők és gyűjtők számára is értékes darabról van szó.

A licitálás a szervezet közösségi oldalán zajlik, ahol február végéig várják az ajánlatokat. A kikiáltási ár 10 ezer forint, a minimális emelés összege pedig 5 ezer forint – vagy ennek többszöröse. Az árverés hivatalosan február 24-én 20 órakor zárul, ám az úgynevezett „ötperces szabály” érvényben van: ha az utolsó percekben új érvényes ajánlat érkezik, az automatikusan meghosszabbítja a licit időtartamát, biztosítva a tiszta és sportszerű versenyt.

A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy az alapítvány eredeti bejegyzése alatt tegyék meg ajánlataikat, és a hozzászólások megjelenítését állítsák „Összes hozzászólás” nézetre, hogy minden licitet láthassanak. A nyertesnek a zárást követően 24–48 órán belül kell átutalnia a felajánlott összeget, valamint a postázás költségét.

Az alapítvány hangsúlyozza: nemcsak a licit győztese járulhat hozzá a jó ügyhöz. Bárki segíthet kisebb összegű támogatással is, hiszen – ahogy fogalmaznak – sok apró felajánlás együtt jelentős segítséget jelenthet. Az adományokat az alapítvány bankszámlájára várják, így azok is hozzájárulhatnak a kezdeményezés sikeréhez, akik nem kívánnak részt venni az árverésen.

Forrás: feol.hu

