Így szerezheted meg Szoboszlai Dominik dedikált labdáját

Az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány ismét jótékonysági kezdeményezéssel jelentkezett: ezúttal egy különleges relikviára lehet licitálni. Az árverés tárgya egy eredeti, Szoboszlai Dominik által aláírt futballlabda, amelyre a szervezet várja a felajánlásokat. A befolyó összeget rászoruló gyermekek támogatására, valamint állatmenhelyek megsegítésére fordítják.

Az alapítvány célja kettős: a hátrányos helyzetű fiatalok mellett az állatvédelem ügyét is támogatni kívánják. A relikvia különlegességét növeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool FC középpályása látta el kézjegyével, így a sportkedvelők és gyűjtők számára is értékes darabról van szó.

A licitálás a szervezet közösségi oldalán zajlik, ahol február végéig várják az ajánlatokat. A kikiáltási ár 10 ezer forint, a minimális emelés összege pedig 5 ezer forint – vagy ennek többszöröse. Az árverés hivatalosan február 24-én 20 órakor zárul, ám az úgynevezett „ötperces szabály” érvényben van: ha az utolsó percekben új érvényes ajánlat érkezik, az automatikusan meghosszabbítja a licit időtartamát, biztosítva a tiszta és sportszerű versenyt.

A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy az alapítvány eredeti bejegyzése alatt tegyék meg ajánlataikat, és a hozzászólások megjelenítését állítsák „Összes hozzászólás” nézetre, hogy minden licitet láthassanak. A nyertesnek a zárást követően 24–48 órán belül kell átutalnia a felajánlott összeget, valamint a postázás költségét.

Az alapítvány hangsúlyozza: nemcsak a licit győztese járulhat hozzá a jó ügyhöz. Bárki segíthet kisebb összegű támogatással is, hiszen – ahogy fogalmaznak – sok apró felajánlás együtt jelentős segítséget jelenthet. Az adományokat az alapítvány bankszámlájára várják, így azok is hozzájárulhatnak a kezdeményezés sikeréhez, akik nem kívánnak részt venni az árverésen.



Forrás: feol.hu

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.