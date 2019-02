Így reagált a futballvilág Emiliano Sala tragédiájára

Mint ismert, szerda éjszaka Emiliano Sala holttestét emelték ki az elsüllyedt repülőből .

A hír hallatán világklasszis futballisták emlékeztek meg közösségi oldalaikon.

Benjamin Mendy, a Manchester City védője:

Sallói Dániel, a Sporting KC magyar támadója a Goal bejegyzését osztotta meg:

Michy Batshuayi, a Crystal Palace csatára:

Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain csillaga:

Mesut Özil, az Arsenal labdarúgója is kifejezte együttérzését:

- Nincsenek szavak arra, hogy ez milyen szomorú. A gondolataink és imáink a családdal és a pilóta családjával vannak - írja bejegyzésében Özil.

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk