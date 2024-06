Így néz ki a Real Madrid minden idők legjobb tizenegye?

Így az újabb nagy örömünnep után szakértők rakták össze, kikből is állna a legjobb madridi csapat - a mostani BL-döntő egyik gólszerzője is befért..

A hangos Real Madrid-siker után is van élet, van még miről újdonságként beszámolni, s bár most a rivaldafényben inkább a régi sztárok vannak, azért a maiak is odaférnek egy-egy poszton a legjobbak közé.

Szakértők szavazatai alapján mutatták meg minden idők legjobb tizenegyét, ami a Real Madridot illet.

Kapus: Casillas

Védők: Carvajal, Hierro, Ramos, Roberto Carlos

Középpályások: Modric, Zidane, Kaká

Támadók: Raul, Ronaldo, Cristiano Ronaldo