Így lép pályára a Ferencváros az első BL-mérkőzésen

A Ferencváros július 6-án vág neki a BL-selejtező 2022/23-as kiírásának, az első körben a zöld-fehérek ellenfele a kazah Tobol lesz.

Az UEFA honlapjára már fel is került a kilencedik kerületiek 22 fős meccs kerete. Meglepetésre kimaradt Muhamed Besic és Olekszandr Zubkov is, rajtuk kívül a friss szerzemény Rasmus Thelander, és Sígér Dávid is biztosan kihagyja a párharc első, idegenbeli felvonását.

A Ferencváros kerete:

Kapusok: Bogdán Ádám, Varga Ádám, Dibusz Dénes

Hátvédek: Samy Mmaee, Adnan Kovacevic, Eldar Civic, Botka Endre, Pászka Lóránd, Henry Wingo, Mats Knoester

Középpályások: Anderson Esiti, Kristoffer Zachariassen, Vécsei Bálint, Xavier Mercier, Stepjan Loncar, Aissa Laidouni

Támadók: Tokmac Nguen, Fortune Bassey, Carlos Auzqui, Marquinhos, Adama Traoré, Franck Boli

